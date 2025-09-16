Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek için kritik uyarı: Ölümüne yol açabilir

Yayınlanma:
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dikkat çekti. Böcek'in tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Ağbaba, "En ufak bir ihmal, ölümüne yol açabilir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 5 Temmuz'dan bu yana tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dikkat çekerek Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Böcek'in geçmişte çok sayıda hastalık geçirdiğini belirten Ağbaba, "En ufak bir ihmal, ölümüne yol açabilir" diyerek tutuksuz yargılama çağrısı yaptı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

CHP'li milletvekilleri Velia Ağbaba, Seyit Torun, Aykut Kaya ve önceki dönem milletvekili Çetin Osman Budak tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Böcek ve Kara'nın yanı sıra Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndaki diğer tutuklu siyasileri de ziyaret eden heyet cezaevi çıkışında açıklama yaptı.

Heyet adına konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutukluların adil bir yargılamayla yapılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

  • "Maalesef artık tutuklamalar cezaya dönüşmüş durumda. Türkiye'de örneği yok. Belediye başkanlarımıza yapılan muamelelerin, işkencenin örneği yok. Belediye başkanının nasıl tutuklanacağı bellidir, nasıl soruşturulacağı bellidir. Belediye başkanının bir suçu var ise Mülkiye başmüfettişi soruşturur, İçişleri Bakanlığı izin verir ve yargılanır. Ama maalesef belediye başkanlarımız gece baskınlarıyla, ortada kanıt olmasına gerek olmadan direkt cezaevine atılıyor."

yeni-proje-7.jpg

VELİ AĞBABA'DAN MUHİTTİN BÖCEK İÇİN KRİTİK UYARI

3 aydan fazla süredir cezaevinde tutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dikkat çeken Ağbaba, Adalet Bakanlığı'na seslenerek 'tutuksuz yargılama' çağrısı yaptı.

Böcek'in, Covid-19 tedavisi gördüğü dönemde uzun süre yoğun bakımda kaldığını hatırlatan Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Bugün Sayın Muhittin Böcek'in yaşamış olduğu durum da aynı şekildedir. 26 yıldan beri belediye başkanlığı yapmaktadır. "Kaçma şüphesi" denilmektedir. Muhittin Böcek'in kaçacağı bir yer yok. Kendini aklamadan bir yere de gitmez. Belediye başkanlığı yapıyor. Kendisi biliyorsunuz, korona döneminde ölümden döndü. Tam 108 gün yoğun bakımda entübe edildi, ciğerleri kötü durumda.
  • Tam iyileşmeye başlamışken cezaevine atıldı. 14 ilaç kullanıyor. Buradan hem Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyorum: Sayın Muhittin Böcek, adli kontrol şartıyla ya da ev hapsiyle tutuksuz yargılanmalıdır. Tedavisi sürdürülmelidir. Burada en ufak bir ihmal, Muhittin Böcek'in ölümüne yol açabilir. Burada tekrar çağrı yapıyorum: Geçmişte büyük hastalık çekmiş, hâlâ kalp rahatsızlığı, şeker rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı olan Muhittin Böcek tutuksuz yargılanmalıdır. Buradan ifade ediyoruz: İşkenceye, cezalandırmaya dönüşmemelidir bu durum."
thumbs-b-c-5db1b2d3d8e5a349586a0beede69f083.jpg
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

"Kaçma şüphesi olmayan, delil karartması şüphesi bulunmayan birilerinin cezaevinde tutulması da işkencedir" diyen CHP Malatya Milletvekili son olarak şunları söyledi:

  • "Yine bakın, Sayın Muhittin Böcek'in gelininin bir çocuğu var. 10 aylık bir çocuğu var. Bu cezanın üst sınırı 2 ile 5 yıl arasında. Yatarı yok. Ama hem Muhittin Böcek'in gelini 10 aylık çocuğu dışarıda, kendisi içeride; hem de oğlu, yatarı olmayan bir cezadan dolayı cezaevinde tutulmakta. Hukukun egemen kılınmasını istiyoruz. Yargının bağımsız olmasını istiyoruz. Evet, yargılansın mı? Herkes yargılansın. Suç varsa yargılansın, cezasını çeksin. Ama tutuksuz yargılama diye bir şey vardır."

