Vekilin gözüne biber gazı: "Emri siz mi verdiniz?"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının etkileri sürüyor.

Kayyum Gürsel Tekin'in 5 bin polisle Sarıyer'deki binaya gitmesi ve ardından yaşanan olaylar dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, polis ablukasına direnen CHP'liler biber gazı ve plastik mermilerin hedefi oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in yüzüne polis tarafından yakın mesafeden gaz sıkıldı. Gökçek o anları sosyal medya hesabından paylaşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Emri siz mi verdiniz?" diye sordu.

Gökçek konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Ali Yerlikaya,

Bu görüntüler dün, partimizin İstanbul İl Başkanlığının önünde çekildi. En üst amiri olduğunuz bir emniyet personeli, doğrudan hedef gözeterek, yakın mesafeden, uzun süre yüzüme “biber gazı” sıktı. Sadece ben de değil, çok sayıda partilimiz, vatandaşımız da polisin orantısız şiddetinden etkilendi ne yazık ki. Şimdi size soruyorum: Kanunsuz emirlerle, hukuka aykırı bir şekilde baba ocağımıza, parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz? Ölçüsüz, orantısız şiddet uygulama emrini siz mi verdiniz? Biber gazını temel insan haklarına aykırı şekilde, çok ciddi hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açacak şekilde kullanma talimatını siz mi verdiniz? Eğer bu kanunsuz emri siz vermediyseniz, bu emri kim verdi? Bu hukuksuzluklara kim göz yumuyor? İlgili personel hakkında gerekli işlemi başlatacak mısınız?"