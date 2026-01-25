Van'da silah operasyonu! Evde mühimmat deposu çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Yeni ve Örenkale mahallelerinde 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona, çok sayıda jandarma personeli katılırken, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Operasyon sırasında bölgede geniş çaplı arama ve incelemelerin yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN EVİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 14 tabanca, 147 fişek, 37 şarjör, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, F.B, K.Ç ile Ş.B. hakkında adli işlem başlatıldı.