Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!

Ege Denizi’nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, özellikle deniz ulaşımı ve sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, fırtınanın etkili olacağı bölgeler için uyarıda bulundu.

DENİZ ULAŞIMINDA RİSK ARTIYOR

Merkezden yapılan açıklamaya göre, fırtına yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden başlayacak, gün içinde zamanla güneybatı yönlere kayacak. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durumun deniz ulaşımında aksamalar yaratabileceği, özellikle küçük ve orta ölçekli tekneler için risk oluşturabileceği bildirildi.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer, denize açılacak gemi ve teknelerin tedbirli olmasını, liman işletmelerinin önlemlerini artırmasını ve sahil şeritlerinde yaşayan vatandaşların olası taşkın ve dalga riskine karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Fırtınanın aynı gün saat 23.30 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Vatandaşların, Meteoroloji ve ilgili kurumların uyarılarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.