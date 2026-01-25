Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı

Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Van’ın Çatak ilçesinde dün gece iki çığ düşerken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; park halindeki bir araç ise kısmen çığ altında kaldı.

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde gece saatlerinde iki ayrı çığ düşmesi mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Yamaçtan kopan kar kütleleri, TOKİ konutlarının yakınına kadar ulaştı. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ARAÇ KURTARILDI, YOLLAR TEMİZLENİYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ altında kalan araçları kurtarmak ve bölgede güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan müdahaleler sonucunda kısmen çığ altında kalan araç bulunduğu yerden çıkarıldı, çığın kapattığı yollar ve alanlarda ise temizlik çalışmaları başlatıldı.

ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgede çığ riskinin halen devam ettiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları ve riskli alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, vatandaşlara acil durumlarda 112 ve AFAD hatlarını aramaları konusunda bilgilendirme yaptı. Bölgede hava koşullarının kontrol altında tutulduğu ve yetkililerin olası yeni çığ risklerine karşı hazır beklediği ifade edildi.

