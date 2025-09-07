Van'da kırmızı listeye alınan vaşak görüntülendi

Yayınlanma:
Van'ın Çatak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü. Su içmeye inen vaşakın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Van Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi Handerisi mevkisinde ailesinin yanından ilçe merkezine dönen Metin Şahin adlı yurttaş, yolda vaşak fark etti.

4 TANE DE YAVRUSU VAR

Vatandaş, otomobilinden cep telefonu ile vaşağı kayda aldı. Bir süre yolda yürüyen vaşak ve 4 yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

"SU İÇMEYE İNAN VAŞAKLA KARŞILAŞTIM"

Metin Şahin, "İlçeye bağlı Görentaş Handerisi mevkisinde, yol kenarında dereye su içmeye inen vaşakla karşılaştım. O anları cep telefonuyla kaydettim" dedi.

KIRMIZI LİSTEYE ALINAN TÜRLERDEN BİRİ

Vaşağın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan türlerden biri olduğu bildirildi.

Şahin'in çektiği görüntülerde vaşaklar kısa süre sonra uzaklaşıyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

