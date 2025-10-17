Van'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 19 yaralı

Van'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 19 yaralı
Yayınlanma:
Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı bir kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın büyüklüğü nedeniyle mahalleye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Özalp ve Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da feci kaza! TIR, otomobili bariyere sıkıştırdıKastamonu'da feci kaza! TIR, otomobili bariyere sıkıştırdı

Can kaybı yaşanan olayın ardından Jandarma ekipleri mahallede yeni bir gerginlik yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışanların kimlik tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

