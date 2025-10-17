Kastamonu'da feci kaza! TIR, otomobili bariyere sıkıştırdı

Kastamonu'da feci kaza! TIR, otomobili bariyere sıkıştırdı
Yayınlanma:
Kastamonu'da bir TIR, kontrolden çıkıp devrilerek yolda sürüklendi. Sürüklenen TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak, aracı bariyere sıkıştırdı. Kazada iki aracında sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da kontrolden çıkarak devrilip, yolda sürüklenen TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak, aracı bariyere sıkıştırdı.

Korkunç kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu, İskir mevkisinde meydana geldi.

kastamonuda-devrilen-tir-otomobili-bari-968475-287643.jpg

TIR'IN SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kastamonu’dan İnebolu Limanı’na sunta taşıdığı öğrenilen Ömer Helvacı'nın kullandığı 37 AEE 604 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldıDevrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Metrelerce sürüklenen TIR, karşı yönden gelen Ersin Sancakdar'ın kullandığı 37 EN 069 plakalı otomobille çarpıştı.

kastamonuda-devrilen-tir-otomobili-bari-968473-287643.jpg

OTOMOBİL TIR İLE BARİYERİN ARASINA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR ile bariyerlerin arasında kaldı. Kazada TIR şoförü Ömer Helvacı ile otomobil sürücüsü Ersin Sancakdar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
Samsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladı
Samsun'da bir kadın 17 yaşındaki genci bıçakladı
Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı: Saldırı anı kamerada
Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı: Saldırı anı kamerada
Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi
Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi