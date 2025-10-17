Kastamonu'da feci kaza! TIR, otomobili bariyere sıkıştırdı
Kastamonu'da kontrolden çıkarak devrilip, yolda sürüklenen TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak, aracı bariyere sıkıştırdı.
Korkunç kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-İnebolu kara yolu, İskir mevkisinde meydana geldi.
TIR'IN SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kastamonu’dan İnebolu Limanı’na sunta taşıdığı öğrenilen Ömer Helvacı'nın kullandığı 37 AEE 604 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Metrelerce sürüklenen TIR, karşı yönden gelen Ersin Sancakdar'ın kullandığı 37 EN 069 plakalı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİL TIR İLE BARİYERİN ARASINA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR ile bariyerlerin arasında kaldı. Kazada TIR şoförü Ömer Helvacı ile otomobil sürücüsü Ersin Sancakdar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)