Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi.

BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Sağanak yağış nedeniyle Y.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 31 AKZ 263 plakalı sebze yüklü TIR bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI

Devrilen TIR'da sıkışan Y.Y. için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Y.Y. kurtarılıp, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.