Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Devrilen TIR'da sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Yayınlanma:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Y.Y. yaralandı. Y.Y. sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi.

Otobüse çarpıp şarampole devrilen TIR alev aldı: 1 yaralıOtobüse çarpıp şarampole devrilen TIR alev aldı: 1 yaralı

BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Sağanak yağış nedeniyle Y.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 31 AKZ 263 plakalı sebze yüklü TIR bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI

Devrilen TIR'da sıkışan Y.Y. için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Y.Y. kurtarılıp, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Rojin’in ölümü aydınlanamıyor! Adli Tıp'tan yeni açıklama geldi: 3 madde dikkat çekti
Rojin’in ölümü aydınlanamıyor! Adli Tıp'tan yeni açıklama geldi: 3 madde dikkat çekti
Son dakika | Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda