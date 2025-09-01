Van'da iki aile arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Van'da iki aile arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Yayınlanma:
Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri, mahallede ve yaralıların bulunduğu hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ise hastaneye giderek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

