Van Valiliği 29 Ekim'i, şarkıları yasaklanan Grup Yorum'la kutladı: "Devrim yürüyüşümüz"

Yayınlanma:
Güncelleme:
Van Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan törene ait video sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Grup Yoruma'a ait "Devrim yürüyüşümüz" adlı şarkı yer aldı.

Van Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören yaptı. Törende Van Valisi Ozan Balcı askerleri ve törene katılanları selamladı. Vali Balcı'ya ait görüntüler başta olmak üzere törene ait görüntülerden bir video hazırlandı.

"DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ"

van-valiligi-29-ekim.png

Video Van Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak paylaşılan videoda kullanılan müzik şaşırtıcıydı: Şarkıları yasaklanan Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" eseri kullanıldı.

Grup Yorum'a erişim engeliGrup Yorum'a erişim engeli

Valiliğin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GRUP YORUM ŞARKILARI ENGELLENMİŞTİ

grup-yorum.jpg

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu Mayıs 2025'te yasaklanmıştı.

Yasağa “millî güvenlik ve kamu düzeninin” korunması gerekçe edilmişti. Böylece Grup Yorum YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Grup Yorum şarkıları paylaştığı için kendi Youtube kanallarına da erişimin engellendiğini açıklamıştı.

YouTube'un ardından Spotify da 407 bin abonesi olan Grup Yorum hesabını erişime kapatmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

