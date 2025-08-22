Valilik istedi AKP'li Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını toplamaya başladı!

Yayınlanma:
İstanbul Valiliğinin talimatının ardından AKP'li Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını toplamaya başladı.

İstanbul Valiliği, okulların açılması nedeniyle kentte sokak hayvanlarının toplatılmasını talimatı verdi.

Valilik, dün (21 Ağutos) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi. Valilik ayrıca kentteki SMA bağış stantlarının da toplatılmasını istedi.

Valiliğin talimatı ardından AKP'li Arnavutköy Belediyesi, harekete geçti. Belediye sokak hayvanlarını topladı.

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı videoda, toplanan sokak köpeklerinin kafese konulduğu görüldü.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, hayvanların durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

