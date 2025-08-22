Valilik istedi AKP'li Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını toplamaya başladı!

İstanbul Valiliği, okulların açılması nedeniyle kentte sokak hayvanlarının toplatılmasını talimatı verdi.

Valilik, dün (21 Ağutos) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi. Valilik ayrıca kentteki SMA bağış stantlarının da toplatılmasını istedi.

Valiliğin talimatı ardından AKP'li Arnavutköy Belediyesi, harekete geçti. Belediye sokak hayvanlarını topladı.

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı videoda, toplanan sokak köpeklerinin kafese konulduğu görüldü.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, hayvanların durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: