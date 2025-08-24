Cezaevi çıkışı konuşan Vahap Seçer, eylül ayını işaret etti!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi’ni ziyaret ederek tutuklu belediye başkanlarına destek verdi ve "Umut ediyorum, çok kısa süre içinde, eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor, arkadaşlarımızın iddianameleri bir bir hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanlarını Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Seçer, Şükrü Genç, Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, İnan Güney ve Aykut Erdoğdu ile görüştüğünü söyledi.

Seçer, davalarda itirafçı olanların ellerini kollarını sallayarak dışarıda olduğunu, ancak arkadaşlarının hâlâ cezaevinde bulunduğunu vurguladı. Tutuklu belediye başkanlarının tek isteğinin iddianamelerin bir an önce hazırlanması ve mahkeme karşısına çıkmak olduğunu belirten Seçer, "Umut ediyorum, çok kısa süre içinde, Eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor, arkadaşlarımızın iddianameleri bir bir artık hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar. Kendilerini aklama fırsatı bulurlar, şehirlerine dönerler ve vatandaşlarına hizmetlerine devam ederler" dedi.

İddianamelerin yazılmasının oldukça geciktiğini vurgulayan Seçer, şunları kaydetti:

"Bu, hukuken uygun olmadığı ve kamuoyunu yaraladığı konusunda her birinin ortak görüşü var. Her zaman söylediğimiz gibi, belediye başkanları olarak suç isnat edilebilir, yargılanabiliriz ama bunların tutuksuz olması lazım. Biz belediye başkanları, vatandaşlarımızdan destek alırken şehirlerimizi yönetmek için destek aldık. Her dönemde birçok belediye başkanı için soruşturma açılabilir. Bu, ihaleye fesat karıştırmadır, irtikaptır veya diğer suçlardır. Ancak belediye başkanlarının suçu sabit olana kadar tutuklanmaları gerçekten mantığa aykırı bir durumdur. Bana bir tane örnek gösterin, 23 yıldır mevcut iktidar ülkeyi yönetiyor. İktidar mensubu belediyelerde, belediye başkanlarının AK Partili olduğu belediyelerde, bugüne kadar bu tip suçlamalarla karşı karşıya kalıp da tutuklu yargılanan bir tane AK partili belediye başkanı var mı? Elbette suçlanmış AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, diğer partilere mensup belediye başkanı vardır ancak iktidara mensup belediye başkanları tutuksuz yargılanmışlardır ama bizim arkadaşlarımız şu anda tutuklular. Bir an önce iddianameler hazırlansın, arkadaşlarımız mahkeme karşısına çıksın, kendilerini savunma imkanı bulsun. Bunu istiyoruz. Şehirlerinin başına dönsünler, şehirlerini yönetsinler.

İktidar, bizimle iktidar gücünü kullanarak, yargı sistemini araya koyarak mücadele etmek yerine gerçekten hizmetlerimizle yarışarak bizimle mücadele etmeli. Elbette biz de iktidar olmak istiyoruz, bizim elimizde iktidar gücü yok ama yerel iktidarda aldığımız gücü vatandaşa hizmet olarak yansıtıyoruz. İktidar, vatandaşlardan aldığı gücü, bizleri, rakiplerini bertaraf etmek için kullanıyor. Bunlar demokraside, hukuk devletlerinde kabul edilecek bir durum değil. Umut ediyorum, çok kısa süre içinde, Eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor, arkadaşlarımızın iddianameleri bir bir artık hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar. Kendilerini aklama fırsatı bulurlar, şehirlerine dönerler ve vatandaşlarına hizmetlerine devam ederler."

