Uzunluğu 4 kilometre olan kanyonda sular çekildi!

Melikler Yaylası ve Zindan Mağarası gezi rotasında bulunan, uzunluğu 4 kilometre, genişliği ise yaklaşık 2 metre olan kanyon, içerisinde bitki örtüsü ve hayvan türleri barındırıyor.

Doğal kanyonda bulunan yürüyüş yolu, küçük havuzlar ve küçük çaplı şelaleler kuraklıktan etkilendi. Suların çekilmesiyle bu oluşumlarda meydana gelen kuraklık, dron görüntülerine yansıdı.

İstanbullular için tehlike çanları çalıyor: Barajlar için kritik tarih verildi!

"SONBAHAR YAĞIŞLARI BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLURSA..."

Yaka köyü muhtarı Ramazan Yüceer, kanyona gelen kuyruk sularının ve dağlardan dökülen kaynakların azalmasının bu kurumaya sebep olduğunu söyledi.

Kanyonda her mevsim su bulunduğunu belirten Yüceer, "Fakat son dönemde yağış azlığı ve kuraklık suların çekilmesine sebep oldu. Sonbahar yağışları beklediğimiz gibi olursa kanyona suların tekrar dolacağını düşünüyoruz." dedi.