Uzunluğu 4 kilometre olan kanyonda sular çekildi!
Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Yaka Kanyonu'ndaki sular, kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Melikler Yaylası ve Zindan Mağarası gezi rotasında bulunan, uzunluğu 4 kilometre, genişliği ise yaklaşık 2 metre olan kanyon, içerisinde bitki örtüsü ve hayvan türleri barındırıyor.

Doğal kanyonda bulunan yürüyüş yolu, küçük havuzlar ve küçük çaplı şelaleler kuraklıktan etkilendi. Suların çekilmesiyle bu oluşumlarda meydana gelen kuraklık, dron görüntülerine yansıdı.

"SONBAHAR YAĞIŞLARI BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLURSA..."

Yaka köyü muhtarı Ramazan Yüceer, kanyona gelen kuyruk sularının ve dağlardan dökülen kaynakların azalmasının bu kurumaya sebep olduğunu söyledi.

Kanyonda her mevsim su bulunduğunu belirten Yüceer, "Fakat son dönemde yağış azlığı ve kuraklık suların çekilmesine sebep oldu. Sonbahar yağışları beklediğimiz gibi olursa kanyona suların tekrar dolacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak:AA

