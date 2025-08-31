Uzman isim yürekleri ağza getirdi: "Ankara'da 7 büyüklüğünde deprem riski var" dedi!

Uzman isim yürekleri ağza getirdi: "Ankara'da 7 büyüklüğünde deprem riski var" dedi!
Yayınlanma:
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının hareket etmesi durumunda 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini ifade ederek, "Hemen aklıma Demetevler geliyor. Çünkü herhangi bir çalışmaya gerek kalmadan oradaki yapı stokunun çok zayıf olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye, hala 6 Şubat depreminin psikolojik hasarını ve bölgedeki yıkıntılarını temizleyemedi. Kütahya'da, Balıkesir'de, Bursa'da ve İstanbul çevrelerinde olan depremler ile sürekli bir şekilde diken üzerinde olan vatandaşlara bir kara haber de Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu'dan geldi.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLMİŞKEN FELAKET SENARYOSU ANKARA'DA ÇIKTI

Büyük deprem konusunda gözler İstanbul'a çevrilmişken Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu tüm dikkatleri Ankara'ya çevirdi. Ankara’nın depremsellik açısından güvenli sanıldığını ancak şehir merkezine yakın üç diri fay bulunduğunu aktaran Seyitoğlu, bunların; Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olduğunu açıkladı. Seyitoğlu, bu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fayı’na da çok yakın olduğuna dikkat çekti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YARATABİLİR"

Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında olası bir kırılmanın 6,5-7 büyüklüğünde deprem yaratabileceğini aktardı. Bölgedeki sıkışmanın yılda 12,5 mm olduğunu belirten Seyitoğlu, “Ankara çevresinde büyük bir deprem olacaksa bunun üzerinde olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"BAĞLICA FAYI İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Seyitoğlu, Ankara merkezine yakın depremlere dikkat çekti. 30 Nisan 2010 tarihinde Etimesgut'ta meydana gelen 3,5'lik depremi ve 11 Ağustos 2025 depreminin, Eldivan-Elmadağ ile Abdüsselam tektonik kamaları arasında meydana geldiğini söyleyerek bu depremlerin, Melikşah-İkipınar Yükselimi ve Bağlıca fayı ile ilişkili olabileceğini söyledi.

İLK ÇÖKECEK YERİ AÇIKLADI

Prof. Seyitoğlu, olası 6,5-7 büyüklüğündeki depremde en büyük riskin Demetevler’deki zayıf yapı stoğu olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün öncelikle buradan başlaması gerektiğini vurgulayan Seyitoğlu, ayrıca cam kaplı gökdelenlerin deprem sırasında yıkılmasa bile salınım yaparak, insanlar için hayati tehlike oluşturabileceğini dile getirdi.

  • Eldivan-Elmadağ Tektonik kaması hareket ederse bunun 6,5-7 arasında olabileceği öngörülüyor. Hemen aklıma Demetevler geliyor. Çünkü herhangi bir çalışmaya gerek kalmadan oradaki yapı stoğunun çok zayıf olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir kentsel dönüşüm başlayacaksa Ankara'da oradan başlamalı. Bir de son yıllarda çok moda olan cam kaplı gökdelenlerimiz var Ankara'da. Bu gökdelenler yıkılmasa bile belli bir salınım yapacaklar. O salınımda cam kaplı olan yüzeylerin aşağıda bulunan insanlar üzerinde çok büyük hayati tehlike yaratacağını düşünüyorum. Buna karşı gerekli önlemleri inşaat mühendislerinin düşünmesi gerekiyor diye söyleyeyim.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
5G'nin devreye gireceği tarih açıklandı
Aydın 3 gündür yanıyor!
Aydın 3 gündür yanıyor!