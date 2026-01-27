Uzman çavuş dehşetinde karar: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet!

Iğdır'da boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Esra Bağcı'yı bıçaklayarak öldüren 32 yaşındaki uzman çavuş Ferdi Bağcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Kasım 2024 tarihinde Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda yaşandı.

Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobiline bindirdi.

Ferdi Bağcı, bir süre sonra otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma sonucu Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı’yı bıçakladı.

Esra Bağcı, otomobilden kaçmaya çalışsa da vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle olay yerinden uzaklaşamadı.

Esra Bağcı hayatını kaybederken; Ferdi Bağcı, daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

Dava, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ferdi Bağcı’ya tahrik indirimi uygulamadan "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Boşanan eşinin evini basıp kurşun yağdırdı! Kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Esra Bağcı’nın ailesinin avukatı Tolgahan Şafak, duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yaptı. Şafak, Ferdi Bağcı’nın olayı canavarca hisle işlediğini ileri sürdü.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsin aileyi tatmin etmesine rağmen kararı istinafa götüreceklerini kaydeden Tolgahan Şafak, şunları aktardı:

“Sanık Ferdi Bağcı’nın normal hayatında olduğu gibi yargılama aşamasında, duruşmada da göstermiş olduğu hal ve hareketler, haziruna karşı tahrik edici ve saldırgan tavrı söylemleriyle nasıl bir insan olduğunu ortaya koymuştur. Hakkında takdir indirimi uygulanmamıştır.

Gönül isterdi ki tasarlama ve canavarca his saiki şeklindeki ağırlaştırıcı sebeplerin de hükümde yer alarak ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesiydi.

Ben avukat olarak tasarlayarak öldürme durumunun somut olduğunu düşünüyorum. Tasarlama kapsamının uzun süre öncesinden sanık tarafından düşünüldüğü ve tasarlama içinde de haksız tahrikten yararlanabilme uğrunu maddi delil uydurma yoluyla öldürmek suçunu işlediği kanaatindeyim. Bu yönden istinaf yoluna gideceğiz.

Sadece eşe karşı değil, tasarlama ve canavarca hisle öldürdüğü kanaatindeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tatmin edici olsa dahi diğer nitelikli hallerin de hesaba katılarak karar verilmesini, adaletin tecellisi açısından çok daha yerinde olacağı kanaatindeyim”