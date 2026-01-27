İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, bakırın son günlerdeki yükselişinin temelinde yatanları ve geleceğini anlattı. Yükselen değeriyle yatırımcıların aklında soru işaretleri yaratan bakır da altın ve gümüşte olduğu gibi çok fazla gelişmeden etkilendi.

İSLAM MEMİŞ NASIL YÜKSELECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD, Trump yönetimi dönemindeki yüklü miktarda altın alımının yanında, Trump'ın kararlarıyla altın fiyatlarındaki yükselişin merkezinde yer aldı. Çin, ABD’nin kasım ayında gümüşü kritik mineraller listesine eklemesinin ardından gümüş ihracatına kısıtlamalar getirerek gümüş fiyatlarını etkiledi. Elon Musk ise yapay zeka yatırımlarının mevcut sistemde büyüyemeyeceğini ifade ederek; soğutma ve elektrik altyapısındaki güçlendirmelerde ihtiyaç duyulan, son günlerin dikkat çeken madeni bakırın fiyatlarına etki etti.

Dünya devi Amazon, veri merkezlerinde enerji kablolarının ve soğutmanın yapılmasında bakıra ihtiyaç duyarken, bu ihtiyacı karşılamak için 10 yıl aradan sonra ABD’de ilk kez bakır madeni açıldı.

Bakırın geçmişte ekonomik büyüme ve daralma dönemlerine paralel hareket eden bir sanayi metali olarak görüldüğünü hatırlatan Memiş, günümüzde bu tablonun değiştiğine dikkat çekti. Bakırın artık yalnızca sanayi üretimiyle değil, enerji dönüşümü, elektrifikasyon, elektrikli araçlar, yapay zekâ ve veri merkezleri ile altyapı yatırımlarının temel girdilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Memiş, talep tarafında ise teknoloji devlerinin açıklamalarına işaret etti. Elon Musk’ın Davos Zirvesi’ndeki değerlendirmelerine atıfta bulunan Memiş, yapay zekâ çağında enerji altyapısının yeniden şekilleneceğini ve bunun fiziki bakır talebini kaçınılmaz kıldığını belirtti. Amazon’un veri merkezleri için uzun vadeli bakır tedarik anlaşmaları yapmasını da bu eğilimin göstergesi olarak değerlendirdi.

Dünya genelinde bakırın sınırlı bir kaynak olduğuna dikkat çeken Memiş, bilimsel çalışmalara göre 2040’a kadar yapay zekâ kaynaklı veri merkezi yatırımlarının artmasıyla küresel bakır talebinin yüzde 50’ye varan oranda yükselebileceğini aktardı. 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon ton bakır tüketildiğini hatırlattı.

Elektrikli araçların, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla 3-4 kat daha fazla bakır içerdiğine işaret eden Memiş, batarya sistemleri, motorlar, kablolama ve şarj altyapısının bakır talebini doğrudan artırdığını ifade etti. Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları ile enerji depolama sistemlerinin de yüksek miktarda bakır kullanımını zorunlu kıldığını belirtti.

YATIRIMCILARI UYARDI

Yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin artan enerji tüketimi ve yoğun kablolama ihtiyacı nedeniyle bakır talebini yeni bir seviyeye taşıdığını kaydeden Memiş, küresel üretimin büyük bölümünün Şili ve Peru gibi sınırlı sayıdaki ülkede yoğunlaşmasının ise arz risklerini artırdığına dikkat çekti. Grevler, çevresel düzenlemeler ve politik gelişmelerin bu riskleri daha da büyüttüğünü ifade etti.