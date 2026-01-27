ÇOMÜ'de skandal! Kadroya almak için sınavda birinci yaptılar

Yayınlanma:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bir torpil iddiasıyla gündeme geldi. MHP İl yöneticisi bir ismin ALES ve mezuniyet puanları yetersiz olmasına rağmen mülakatta verilen yüksek puanla bölüme alındığı iddia edildi.

Kanal 17’nin haberine göre; Lapseki Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’ne öğretim görevlisi olmak için yapılan sınavda, 6. sırada yer alan E.T.E.’nin 0,5 puan farkla birinci olduğu açıklandı.

BİRİNCİ OLARAK AÇIKLANDI

ALES ve mezuniyet puanı diğer adaylardan daha düşük bir ortalamaya sahip olmasına rağmen E.T.E., üniversite tarafından yapılan mülakatta (giriş sınavında) yüksek puan verilerek listenin başına taşındı ve bölüme hoca olarak girmeye hak kazandı.

SINAV SORULARI ÖNCEDEN VERİLDİ İDDİASI

Öte yandan, E.T.E.'ye önceden sınav sorularının verildiği iddia edilirken, diğer adayların sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.

5 SAYFALIK CV’Sİ OLAN ADAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

Puanlarının diğer adaylardan düşük olmasına rağmen öğretim görevlisi seçilen E.T.E'nin herhangi bir akademik başarısının olmadığı, 5 sayfalık CV’si olan ve akademik başarıları bulunan bir öğrencinin önüne geçirildiği belirtildi.

ANNE-KIZ MHP İL YÖNETİMİNDE

E.T.E. ve annesi T.E.'nin MHP Çanakkale İl Yönetimi'nde yer aldığı da iddialar arasında.

E.T.E’nin partinin Basın, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Yöneticisi olduğu, annesi T.E.’nin ise Türk Dünyasından Sorumlu İl Yöneticisi olduğu belirtiliyor.

Yaşanan skandal olayın yargıya taşınması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

