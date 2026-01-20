O akademisyen 'Torpil yaptırmışsın' denilince paylaşımını sildi!

Yayınlanma:
Yalova Üniversitesi’nde açılan profesörlük ilanındaki özel şartlar ve atamanın ardından yapılan paylaşım, akademide adrese teslim kadro tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tepkiler üzerine kadroya atanan Prof. Ergün Yıldırım paylaşımını kaldırdı.

Akademide adrese teslim kadro tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) tüm uyarılarına karşın adrese teslim kadro tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Yalova Üniversitesi'nde görüldü. Üniversite Sosyal Hizmet Bölümü'ne profesör alımı için ilana çıktı.

Yine adrese teslim kadro! YÖK'ü dinlemediler bile: Tarhana yapmış öğretim görevlisi arıyorlar!Yine adrese teslim kadro! YÖK'ü dinlemediler bile: Tarhana yapmış öğretim görevlisi arıyorlar!

adrese-teslim-kadro.jpg

İlanda "Doçentlik ünvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Aile ve yoksul ailelerdeki sosyolojik dönüşümler ile ilgili uygulamalı ve teorij çalışmalar yapmak. Türk toplumunda cinsiyetin sosyolojik bağlamı ile yetiştirme yurdu ergen gençlerin aile ilişkiler üzerine uygulamalı çalışmalar yapmış olmak" şartı arandı.

adrese-teslim-kadro2.jpg

"YARDIMCI OLAN BÜTÜN DOSTLARA" TEŞEKKÜR ETTİ

Adrese teslim kadro tartışmalarına yönelik tepkiler sürerken söz konusu kadroya Ergün Yıldırım alındı. Yıldırım bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım'ın X paylaşımında, "Bugün itibariyle Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmetler bölümünde göreve başladım. Geçişte yardımcı olan bütün dostlara teşekkür ederim" dedi. Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada 'adrese teslim' kadro tartışmalarına neden oldu. Bu paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Yıldırım, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

