İskenderun Limanı’nda zehir tacirlerine operasyon

Yayınlanma:
İskenderun Limanı’nda, mobilya yüklü bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap yakalandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda, gümrük muhafaza ekiplerince bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu baskınından çıktı! Görenin içi ürperdiUyuşturucu baskınından çıktı! Görenin içi ürperdi

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde İskenderun Limanı’na gelen ihracat yükünü risk analizine tabi tuttu.

Yapılan kontrollerde, mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi. Detaylı aramada, mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

