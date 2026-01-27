Uyuşturucu baskınından çıktı! Görenin içi ürperdi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına ilişkin ihbar aldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyon sırasında; D.Ç. (23), F.K. (27), M.A.A. (25), B.E. (23) ve H.S. (22) isimli 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YÜZ MASKESİ GÖRENİN İÇİNİ ÜRPERTTİ!

Adreste yapılan aramalarda, 576 gram bonzai, 819 gram aseton, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 91 fişek, 8 cep telefonu, 4 gram altın, 22 bin 155 lira ile 100 dolar, çelik yelek, yüz maskesi, eldiven ile çok sayıda dijital materyal ve kilitli poşet ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR!

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.