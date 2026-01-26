AKP’li eski başkan araca uyuşturucuyu yükleyip türbeye gitmiş

Van'dan Diyarbakır'a giden bir araçta yapılan aramada, çantalara konulmuş 63 paket içinde toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden getirildiği belirlendi.

ESKİ AKP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Uyuşturucuyu taşımak suçlamasıyla gözaltına alınanlardan biri, AKP'nin eski Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can oldu. Can ve beraberindeki Metin Gürgen hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

KORUCU KİMLİĞİ VE KORUMA KARARI ÇIKTI

Sözcü’deki habere göre Servet Can'ın üzerinden gönüllü köy korucusu kimliği çıktı. Ayrıca aracında Ankara ve İstanbul'a ait iki farklı plaka bulundu. Can, savcılık ifadesinde eski ilçe başkanı olduğu için koruma kararı bulunduğunu ve plakaların kendisine tahsis edildiğini iddia etti.

UYUŞTURUCUYU YÜKLEYİP TÜRBEYE DUAYA GİTMİŞ

İlk ifadesinde uyuşturucuları "kaçak sigara sandım" diyen Servet Can, 3 ay sonra ifadesini değiştirerek suçu birlikte yakalandığı Metin Gürgen'e attı. Gürgen ise suçlamaları reddederek Can'ın iftira attığını savundu. Can'ın uyuşturucuları araca yükledikten sonra bir türbeye gidip dua ettiği tespit edildi.