Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. İlçe Emniyet ekiplerinin denetimleri sırasında başlayan operasyon, önemli miktarda sentetik hap ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

HAPLA YAKALANAN ŞÜPHELİ İSİM VERDİ

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Aramada 108 adet sentetik ecza hapı bulunan şüpheli, ifadesinde uyuşturucuyu temin ettiği kişinin ismini verdi. Bu şüpheli, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İSMİ VERİLEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İsmi verilen şüpheli H.T.'yi (18) yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.T.'nin evine düzenlediği baskında 97 adet sentetik ecza hapı daha ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanma kararı aldı.