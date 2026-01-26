Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. İlçe Emniyet ekiplerinin denetimleri sırasında başlayan operasyon, önemli miktarda sentetik hap ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

HAPLA YAKALANAN ŞÜPHELİ İSİM VERDİ

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Aramada 108 adet sentetik ecza hapı bulunan şüpheli, ifadesinde uyuşturucuyu temin ettiği kişinin ismini verdi. Bu şüpheli, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Zehir tacirlerine büyük darbe: 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiZehir tacirlerine büyük darbe: 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

İSMİ VERİLEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İsmi verilen şüpheli H.T.'yi (18) yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.T.'nin evine düzenlediği baskında 97 adet sentetik ecza hapı daha ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı!Esenyurt'ta onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanma kararı aldı.

Kaynak:DHA

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Türkiye
Üvey oğluyla tartışırken fenalaştı: Kurtarılamadı
Üvey oğluyla tartışırken fenalaştı: Kurtarılamadı
Kütahya’da şüpheli kadın ölümü: 15 yaşındaki çocuğun bedeni dere kenarında bulundu
Kütahya’da şüpheli kadın ölümü: 15 yaşındaki çocuğun bedeni dere kenarında bulundu