Esenyurt'ta onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı!

Yayınlanma:
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta dev bir operasyona imza attı. Ağır tonajlı bir araca yönelik düzenlenen baskında, tırın içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

54 KİLOGRAM ZEHİR SEVKİYATI ENGELLENDİ

Ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan toplam 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon kapsamında sevkiyatla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıGaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece yargılanan şahıslardan 2'si "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

