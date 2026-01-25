Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah ve uyuşturucu maddeyle mücadelesi devam ediyor Şehitkamil ilçesinde bu kapsamda çalışma yürütüldü.

ŞEHİTKAMİL'DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim faaliyeti yürütüldü.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Denetim kapsamında şüpheli araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek, 42,62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde araçlarında yasaklı eşya ve maddeler tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

