Havalimanında ince belli bardaktaki çay fiyatına inanamadı: Ökkeş Özekşi "İstemeden on defa düşünün" diyerek paylaştı

Havalimanındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ederken, Gaziantepli ünlü gazeteci Ökkeş Özekşi'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Spor yazarlığı da yapan Ökkeş Özekşi, maç için seyahate giderken Gaziantep Havalimanı'ndaki bir kafenin fiyat listesini görünce gözlerine inanamadı.

Özekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziantep havalimanında İstanbul uçağını beklerken gözüme çarptı. İnce belli çay bardağı 190, fincanda 250 TL. Valla canınız çay veya kahve istediğinde on defa düşünün... Gerisini söylemiyorum bile. Bu fiyat niye yüksek demeden önce burasının kirası ne kadar? diyerek başlamak daha doğru olacak galiba" ifadelerini kullandı.

İNCE BELLİ BARDAKTA ÇAYIN FİYATI

Listedeki fiyatlar paylaşımı görenleri de şaşırttı. Bazı fiyatlar şöyle:

İnce belli bardakta olduğu belirtilen çay 190 TL.

Fincan çay 250 TL.

Salep 460 TL.

Nescafe 350 TL. Sütlü olursa 450 TL.

Tost çeşitleri 670 TL.

Hamburger 870 TL.