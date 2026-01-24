Boşanmak isteyen eşini bantla bağlayıp başından aşağı kezzap döktü

Boşanmak isteyen eşini bantla bağlayıp başından aşağı kezzap döktü
Yayınlanma:
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki Sibel Külah, eşi tarafından koli bandıyla bağlanarak işkenceye maruz kaldı. Başından aşağı kezzap dökülen iki çocuk annesi kadının kafa derisi tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı tespit edildi. Failin ise saldırı sonrası yakınlarını arayıp bilgi verdiği ortaya çıktı.

Gaziantep’in Merveşehir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Adem Külah, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Külah’ın (31) evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, Adem Külah'ın eşini koli bandıyla bağlamasıyla işkenceye dönüştü.

KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP KEZZAP DÖKTÜ

İki çocuk annesi Sibel Külah’ı koli bandıyla bağlayarak hareket edemez hale getiren Adem Külah, kadının başından aşağı kezzap döktü. Saldırgan, olayın hemen ardından eşinin yakınlarını telefonla arayarak durumu anlattı. Fail, telefon görüşmesinin ardından evden ayrılarak polis merkezine teslim oldu.

bosanma-asamasindaki-esini-koli-bandi-il-1132419-336217.jpg

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI OLUŞTU

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sibel Külah’ı Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Külah’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde, kezzap saldırısı sonucu genç kadının kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı tespit edildi.

Toprağa gömülü bulunmuştu! İzmir'de katledilen Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktıToprağa gömülü bulunmuştu! İzmir'de katledilen Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Külah, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki çocuk annesi Sibel Külah’ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

