Boşanmak isteyen eşini bantla bağlayıp başından aşağı kezzap döktü

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki Sibel Külah, eşi tarafından koli bandıyla bağlanarak işkenceye maruz kaldı. Başından aşağı kezzap dökülen iki çocuk annesi kadının kafa derisi tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı tespit edildi. Failin ise saldırı sonrası yakınlarını arayıp bilgi verdiği ortaya çıktı.