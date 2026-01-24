Boşanmak isteyen eşini bantla bağlayıp başından aşağı kezzap döktü
Gaziantep’in Merveşehir Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Adem Külah, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Külah’ın (31) evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, Adem Külah'ın eşini koli bandıyla bağlamasıyla işkenceye dönüştü.
KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP KEZZAP DÖKTÜ
İki çocuk annesi Sibel Külah’ı koli bandıyla bağlayarak hareket edemez hale getiren Adem Külah, kadının başından aşağı kezzap döktü. Saldırgan, olayın hemen ardından eşinin yakınlarını telefonla arayarak durumu anlattı. Fail, telefon görüşmesinin ardından evden ayrılarak polis merkezine teslim oldu.
KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI OLUŞTU
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sibel Külah’ı Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan Külah’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde, kezzap saldırısı sonucu genç kadının kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı tespit edildi.
Toprağa gömülü bulunmuştu! İzmir'de katledilen Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Külah, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki çocuk annesi Sibel Külah’ın hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)