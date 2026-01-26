Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı

Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı
Yayınlanma:
Esenyurt'ta bir TIR'ın jantında yapılan aramada 54 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı, iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüpheli bir TIR aracını durdurarak arama çalışması başlattı.

JANTA GİZLENMİŞ 54.6 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, aracın lastiklerinden birinin jant içine gizlenmiş halde 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturuculara derhal el konuldu.

tir-uyusturucu.jpg

Zehir tacirlerine büyük darbe: 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiZehir tacirlerine büyük darbe: 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında TIR'da bulunan dört şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandıManisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin tamamlanması sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanma kararı aldı ve cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Türkiye
Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem