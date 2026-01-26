Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüpheli bir TIR aracını durdurarak arama çalışması başlattı.

JANTA GİZLENMİŞ 54.6 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, aracın lastiklerinden birinin jant içine gizlenmiş halde 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturuculara derhal el konuldu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında TIR'da bulunan dört şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin tamamlanması sonrasında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanma kararı aldı ve cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.