12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bu yıl başlanacağı açıklanan 12 bin kişilik stadyum için 2026 KKTC Bütçesi'ne önemli bir kaynak ayırdı.

Projenin ilk etabında kullanılmak üzere 600 milyon TL'lik bir bütçe konulduğu ifade edildi.

İHALE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Meclis’ten geçen bütçenin şubat ayı sonu itibarıyla devreye girmesiyle birlikte, yeni stadyum projesi için ihale aşamasına gecikmeden geçilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilmesi öngörülen bu projenin, ülke spor altyapısına uzun vadede katkı sunacak modern bir tesis kazandırması amaçlanıyor.

SPOR SALONU DA EKLENECEK

Ayrıca stat ile birlikte çok amaçlı bir kapalı spor salonunun da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Stat ile spor salonunun temelinin birlikte atılacağı ifade edildi.