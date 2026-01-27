Boşanan eşinin evini basıp kurşun yağdırdı! Kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Boşanan eşinin evini basıp kurşun yağdırdı! Kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Yayınlanma:
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Erkan Bartan (53), eski eşi Sevkin Koçak'ı (54) tabanca ile yaralayıp kayınvalidesi Ülker Koçak'ı (73) öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Ömer Halisdemir Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Erkan Bartan, bir süre önce boşandığı Sevkin Koçak’a bir araya gelmek için teklifte bulundu.

Uyuşturucudan gözaltına alınan Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktıUyuşturucudan gözaltına alınan Acun'un yakın arkadaşı Esat Yontunç'un ifadesi ortaya çıktı

Olumsuz yanıt alması üzerine Sevkin Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile yaşadığı eve giden Bartan, yanındaki tabanca ile eski eşi Sevkin Koçak ile annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Bartan, daha sonra tabancayı kendine doğrultarak intihar etti.

eski-esini-tabancayla-yaralayip-kayinva-1136998-337500.jpg

KAYIN VALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, ESKİ EŞİNİ AĞIR YARALADI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erkan Bartan ile Ülker Koçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Sevkin Koçak ise ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

eski-esini-tabancayla-yaralayip-kayinva-1136999-337500.jpg

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Olay sırasında evde bulunan fakat yara almayan Hasan Koçak, binanın önünde oturarak gözyaşı döktü. Acı haberi alarak olay yerine gelen Koçak ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganın, uyuşturucudan kaydı olduğu öğrenildi.

eski-esini-tabancayla-yaralayip-kayinva-1137000-337500.jpg

“BİR TANE KIZLARI VARDI”

Şevkin Koçak’ın kuzeni Hürol Dursun, "Boşanmışlardı, ondan dolayı bir gerginlik var tabii ortada. Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyordu. İster istemez husumet oldu aralarında. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor; geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasına, karısına, en son da kendisine sıkıyor.” ifadelerini kullandı.

2025'te en az 299 kadın erkekler tarafından katledildi!2025'te en az 299 kadın erkekler tarafından katledildi!

“Uyuşturucudan cezaevine girdi, çıktı. Kadın kuaförüydü. Tartışmaları tabii şahit olduk da böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Dayımızın kızı ağır yaralı. GATA hastanesinde yatıyor, yengem rahmetli olmuş.” sözlerini sarf eden Dursun, “Kendisini de vuruyor en son işte. Bir tane kızları vardı" dedi.

Şevkin Koçak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilirken polis ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:DHA

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
Yeni sigara yasakları geliyor: Artık marketlerde göremeyeceğiz
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
CHP'li Murat Emir'den Meclis'in tatile girmesine tepki
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ahmet Reha Öz son yolculuğuna uğurlandı