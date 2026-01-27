Boşanan eşinin evini basıp kurşun yağdırdı! Kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Ömer Halisdemir Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Erkan Bartan, bir süre önce boşandığı Sevkin Koçak’a bir araya gelmek için teklifte bulundu.

Olumsuz yanıt alması üzerine Sevkin Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile yaşadığı eve giden Bartan, yanındaki tabanca ile eski eşi Sevkin Koçak ile annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Bartan, daha sonra tabancayı kendine doğrultarak intihar etti.

KAYIN VALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, ESKİ EŞİNİ AĞIR YARALADI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erkan Bartan ile Ülker Koçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Sevkin Koçak ise ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Olay sırasında evde bulunan fakat yara almayan Hasan Koçak, binanın önünde oturarak gözyaşı döktü. Acı haberi alarak olay yerine gelen Koçak ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganın, uyuşturucudan kaydı olduğu öğrenildi.

“BİR TANE KIZLARI VARDI”

Şevkin Koçak’ın kuzeni Hürol Dursun, "Boşanmışlardı, ondan dolayı bir gerginlik var tabii ortada. Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyordu. İster istemez husumet oldu aralarında. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor; geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasına, karısına, en son da kendisine sıkıyor.” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucudan cezaevine girdi, çıktı. Kadın kuaförüydü. Tartışmaları tabii şahit olduk da böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Dayımızın kızı ağır yaralı. GATA hastanesinde yatıyor, yengem rahmetli olmuş.” sözlerini sarf eden Dursun, “Kendisini de vuruyor en son işte. Bir tane kızları vardı" dedi.

Şevkin Koçak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edilirken polis ekipleri tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.