2025'te en az 299 kadın erkekler tarafından katledildi!

1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasında yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlenen verilere göre, erkekler en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü. Aynı dönemde 16 kadına tecavüz edildi, 201 kadın tacize uğradı, 724 kadın yaralandı, 265 çocuk istismar edildi ve en az 1168 kadın seks işçiliğine zorlandı.

bianet'in yayımladığı 'Erkek Şiddeti Çetelesi'ne göre, 2025’te aralarında trans kadınların da bulunduğu en az 471 kadının ölümü “şüpheli” olarak basına yansıdı. Bu ölümlerin önemli bir bölümünde etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediği ise belirsizliğini koruyor.

KADIN CİNAYETLERİ: EN BÜYÜK RİSK EVDE

2025’te erkekler tarafından öldürülen 299 kadının 196’sı ev içinde, 101’i ev dışında yaşamını yitirdi. İki kadının nerede öldürüldüğüne dair bilgi basına yansımadı. Kadınların büyük çoğunluğu en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü.

Verilere göre; 195 kadın, kocası, sevgilisi, eski eşi ya da eski sevgilisi tarafından, 58 kadın, baba, ağabey gibi aile üyeleri tarafından, 10 kadın komşusu, 9 kadın iş arkadaşı ya da tanıdığı, 3 kadın patronu tarafından öldürüldü.

Kadınların nasıl öldürüldüğüne bakıldığında ise ateşli silahlar başı çekti. Erkekler 201 kadını silahla, 68 kadını kesici aletle, 29 kadını darp ederek, boğarak, yakarak ya da balkondan atarak öldürdü.

Cinayetlerin gerekçeleri çoğu zaman basına yansımazken, bilinen vakalarda 122 kadın “barışmak istemediği”, “boşanmak istediği” ya da “evlilik teklifini reddettiği” için öldürüldü.

GÖÇMEN KADINLAR DA HEDEFTE

Öldürülen kadınlar arasında Türkiye’ye göç etmiş en az 11 kadın bulunuyor. Özbekistan, Afganistan, Suriye, Fas ve Gürcistan uyruklu kadınların da erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kadınlar katledilen Durdona için tek ses oldu! "Kadın cinayetleri politiktir"

HUKUKİ SÜREÇ: FAİL ÇOK, TUTUKLAMA AZ

2025’te kadın cinayetlerinde en az 344 fail erkek tespit edildi. Bunların: 227’si tutuklandı, 57’si intihar etti, 12’si kaçtı, 46’sı gözaltına alındı, bazı failler ise serbest bırakıldı ya da süreçleri basına yansımadı.

KADINA YÖNELİK YARALAMA: 724 VAKA

Erkekler 2025’te 724 kadını yaraladı. Yaralanan kadınların büyük kısmı partner şiddetine maruz kaldı. 486 kadın, eşi ya da sevgilisi tarafından yaralandı. Yaralamaların 416’sı ev içinde, 289’u ev dışında gerçekleşti.

Bu vakalarda 668 fail erkek tespit edilirken yalnızca 93’ü tutuklandı. Çok sayıda fail hakkında ise ya işlem yapılmadı ya da süreç kamuoyuna yansımadı.

ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

Erkekler 2025’te en az 64 çocuğu öldürdü. Çocukların önemli bir bölümü babaları ya da yakınları tarafından öldürüldü. 36 çocuk ateşli silahla, 12 çocuk darp edilerek, 9 çocuk kesici aletle yaşamını yitirdi.

Aynı yıl en az 265 çocuk istismara uğradı. İstismar vakalarının büyük kısmında failler öğretmenler, kurs görevlileri ya da aile üyeleriydi. 278 failden sadece 64’ü tutuklandı.

Pusu kurup bekledi: Gözde'yi sokak ortasında katletti!

CİNSEL SALDIRI, TACİZ VE SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLAMA

2025’te basına yansıyan bilgilere göre; 16 kadın tecavüze uğradı, 201 kadın taciz edildi, 1168 kadın seks işçiliğine zorlandı.

Bu suçların büyük bölümünde failler ya serbest kaldı ya da haklarında etkin bir yargılama yürütülmedi. Seks işçiliğine zorlama suçunda 516 failden yalnızca 117’si tutuklandı.

TABLO DEĞİŞMEDİ

'Erkek Şiddeti Çetelesi', 2025’te de kadınların ve çocukların en çok evde, en çok yakınlarındaki erkekler tarafından ve çoğunlukla cezasızlık ortamında öldürüldüğünü ortaya koydu. Veriler, erkek şiddetinin münferit değil, sistematik ve yapısal bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.