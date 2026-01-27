Özgür Özel'den Bağcılar mitingine çağrı!

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (28 Ocak) düzenlenecek Bağcılar mitingine çağrıda bulundu. Özel, "Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Yarın bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar'da buluşuyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri; hafta içi İstanbul’un farklı bir ilçesinde, her hafta sonu ise farklı bir ilde düzenlenmeye devam ediyor.

YENİ MİTİNG ADRESİ BELLİ OLDU

Hafta içi mitinglerinin bir sonraki durağı belli oldu. CHP'nin 85. eylemi yarın (28 Ocak Çarşamba) saat 19.30'da Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL: 85'NCİ EYLEMİMİZDE BULUŞUYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni miting için çağrıda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur. İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur. Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz. Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Yarın bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar'da buluşuyoruz.

28 Ocak Çarşamba | 19.30 | Bağcılar Meydanı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

