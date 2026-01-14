'Boykot' listesindeydi: EspressoLab’ten CHP mitingine yüzlerce kahve!

Yayınlanma:
CHP'nin boykot listesinde yer alan ünlü kahve zinciri EspressoLab, CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği mitinge yüzlerce kahve gönderdi. Kahve bardaklarının üzerinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ismi yer aldı.

19 Mart’tan sonra CHP'nin boykot listesinde yer alan kahve zinciri EspressoLab, CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine kahve gönderdi.

Kahve bardaklarının üzerine ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isminin yazıldığı görüldü.

espressolab.jpg

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane nöbetlerinin 5’inci gününde, televizyon kanallarının Saraçhane'yi görmezden gelmesi durumunda boykota başlayacaklarını duyurmuştu.

Özel, daha sonra yine Saraçhane mitinginde konuşmasının sonunda boykot edilecek markaları açıklamıştı.

Markaların başında ünlü kahve zinciri EspressoLab geliyordu.

Özgür Özel'den EspressoLab kararıÖzgür Özel'den EspressoLab kararı

BOYKOT KALKMIŞTI

EspressoLab'in CHP'ye bir öneri ile geldiğini söyleyen Özel, bu markanın boykot listesinden çıkarıldığını belirtmişti.

Özgür Özel, "Onlar şöyle bir öneriyle geldiler: ‘Hangi kampüsteysek, bütün kârımızı 19 Mart’ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz.’ Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık, takdir gençlerindir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin Beşiktaş'ta yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, EspressoLab'in yüzlerce kahve gönderdiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

