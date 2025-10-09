Özgür Özel'den EspressoLab kararı

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel kahve zinciri Espresso Lab'ın "boykot listesinden" çıkarıldığını duyurdu. Özel, aynı zamanda Espresso Lab'ın kendilerini arayarak önemli bir karar aldıklarını da açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonunun ardından Saraçhane sürecinde gerçekleştirilen ve bir milyona ulaşan mitingleri yayınlamayan bazı medya kuruluşları ile bağlantılı markalara yönelik başlatılan boykot listesinden EspressoLab'ın çıkarıldığını açıkladı. Özel, öğrencilerin talebi üzerine boykot listesine ekledikleri EspressoLab hakkında, firmanın üniversite şubelerinden elde edeceği tüm kârı 19 Mart fonuna aktaracağını bildirmesi üzerine kurumsal olarak markayı listeden çıkardıklarını açıkladı ve nihai kararın gençlere ait olduğunu belirtti.

Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin Şişli etabında konuştu. İBB ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara karşı düzenlenen ve 60’ıncısı gerçekleştirilen mitinge katılımın yüksek olduğunu hatırlatan Özel, İstanbul’daki Cumhuriyet Başsavcısı ve yürütülen operasyonlara sert eleştiriler yöneltti.

ESPRESSOLAB KARARI: TAKDİR GENÇLERİNDİR

Özel, EspressoLab ile partisinin gençlik kolları arasında yürütülen görüşmeleri anlattı: Firma, kampüslerde cirolarının önemli ölçüde düştüğünü belirterek kampüs fiyatlarını düşürdüklerini ve elde edilen gelirin tamamını 19 Mart fonuna aktaracaklarını teklif etmiş. Özel, bu teklifi temel alarak partinin kurumsal kararında EspressoLab’i boykot listesinden çıkardığını, ancak son kararı gençlerin vereceğini vurguladı.

Özel, miting konuşmasını CHP’nin birleştirici rolüne ve protesto hakkını kullanmaya devam edeceklerine dair mesajla bitirdi; partiyi “ülkenin son kalesi” olarak nitelendirdi ve iç tartışmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

