Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Göztepe maçında alınan beraberliğin ardından forvet transferine hız kazandırdı. Sarı-lacivertliler Manchester City'nin 65 milyon Euro'luk yıldız futbolcusuna resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe’de santrfor belirsizliği gündemdeki yerini korurken, Göztepe beraberliğinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco’nun yaptığı açıklama dikkat çekti. Tedesco, maç sonrasında “Forvet aradığımız sürpriz değil, bu bir sır değil” sözleriyle transfer mesajını net bir şekilde verdi.

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, orta saha ve kanat takviyelerinin ardından rotayı bu kez doğrudan forvet hattına çevirdi.

EN-NESYRİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Youssef En-Nesyri’nin geleceği henüz netleşmezken, Fenerbahçe yönetimi alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda iki yeni golcü için temasların başladığı öğrenildi

omar-marmoush-1.jpg

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDEKİ İSİM OMAR MARMOUSH

Manchester City forması giyen Omar Marmoush, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Pep Guardiola’nın ekibinde, Semenyo transferi sonrası rotasyonda geri plana düşen Mısırlı yıldız için dev kulüpler sıraya girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre;

  • Bayern Münih, Harry Kane’in yanına dinamik bir hücum partneri arıyor.
  • Tottenham ve Aston Villa, Marmoush’u Premier Lig’de tutmak istiyor.
  • Fenerbahçe ise “yüzyılın projesi” kapsamında bu transferle şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük hedefliyor.

omar-marmoush.jpg

CİTY’NİN KAPISINI ÇALAN TEK KULÜP FENERBAHÇE

Haberlere göre Manchester City’ye resmi teklif yapan tek kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin, piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen Marmoush için 30 milyon Euro’luk ciddi bir teklif sunduğu ifade ediliyor.

City cephesi bu rakamı düşük bulsa da, kadro yoğunluğunu azaltmak adına “kiralık + zorunlu satın alma” formülüne sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

