Üzerine koltuk düşen Ebrar'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma:
İzmir’in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen bir koltuğun altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün Menderes, Cüneytbey Mahallesi'nde bir evin taşınması sırasında meydana geldi. Nakliye asansöründeki bir koltuk, binanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan küçük kız, hemen Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebrar Aktaş'ın cenazesi, dün Gaziemir Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. ile firma çalışanı yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma yetkilisi kardeşler E.G. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firma çalışanı A.H.M. ise serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

