Uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişilere ateş açtı: 2 gözaltı

Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği iki kişiye silahla ateş açan S.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ateş açtığı iki kişiden biri bacağından yaralandı.

UYUŞTURUCU SATTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERE ATEŞ AÇTI

Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde S.K., uyuşturucu sattıklarını öne sürdüğü E.G. ve A.U'ya tabancayla ateş açtı.

Silahlı saldırıda bacağına kurşun isabet eden E.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19 yaşındaki Rümeysa, nişanlısının evine yapılan silahlı saldırıda öldü

SALDIRGAN VE UYUŞTURUCU SATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan S.K. ile A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.