Uyuşturucu operasyonunda 96 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapısı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan koordineli çalışmalar sonucunda farklı tarihlerde yapılan 4 farklı operasyonda 96 kilo 72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan başarılı operasyonları dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bu suçları işleyerek geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.