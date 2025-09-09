Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın

Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Yayınlanma:
İstanbul'un 20 ilçesinde, 10 Eylül 2025 günü gece saatlerinden itibaren bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. İşte yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilerin tamamı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından, her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı İstanbul'un onlarca ilçesinde geçici elektrik kesintilerine gidiyor.

BEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

10 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe detaylar...

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

avcilar-3.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

bakirkoy-3.jpg

bakirkoy-4.jpg

bayrampasa.jpg

besiktas.jpg

besiktas-2.jpg

besiktas-3.jpg

besiktas-4.jpg

besiktas-5.jpg

beylikduzu.jpg

buyukcekmece.jpg

atalca.jpg

atalca-2.jpg

esenler.jpg

esenler-2.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

eyupsultan-4.jpg

eyupsultan-5.jpg

eyupsultan-6.jpg

eyupsultan-7.jpg

eyupsultan-8.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

fatih-6.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gungoren.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kagithane-4.jpg

kagithane-5.jpg

kagithane-6.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

silivri-6.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

zeytinburnu-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Türkiye
Ünlü mankenin aracındaki 'Resmi hizmete mahsus' yazısına işlem başlatıldı
Ünlü mankenin aracındaki 'Resmi hizmete mahsus' yazısına işlem başlatıldı
Sahne şovlarına soruşturma açılmıştı: Adli kontrol verilen Manifest'ten ilk açıklama
Sahne şovlarına soruşturma açılmıştı: Adli kontrol verilen Manifest'ten ilk açıklama
Özgür Çelik'ten miting çağrısı
Özgür Çelik'ten miting çağrısı