Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından, her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı İstanbul'un onlarca ilçesinde geçici elektrik kesintilerine gidiyor.

BEDAŞ, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

10 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

İşte ilçe ilçe detaylar...