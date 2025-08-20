Üsküdarlılar iradesine sahip çıkıyor: Binler yine meydanda

20:37 CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ve İBB operasyonlarına ilişkin mesajlarını vermek üzere konuşmasına başladı. Özgür Özel, Nazım Hikmet'in şiiri "Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır" sözleri ile Üsküdarlıları selamladı.

Özel, "'Yazın miting mi olur? Fenerbahçe'nin maçı var, kimse o meydana gelmez' diyenler oldu. Bu meydanı doldurup taşıranlara selam olsun. 4 dönemdir bu ilçeyi AKP yönetti. Buraya AKP'nin kalesi diyorlardır. 48'inci buluşmamızda ilan ediyoruz ki; kale siyaseti bitmiştir. Üsküdar milletin kalesidir" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bu ülkede işçiler güvende değil, ormanlar, içindeki canlar, onlar kurtarmaya gelenler güvende değil. Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yarı yolda bırakanların kara düzeni içerisindeyiz. AKP'nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Yoksa bunlar bu ülkeyi bitirecekler.

'DUYDUĞUM EN BÜYÜK YALAN'

Tayyip Bey sizi neden sevmiyor? Çünkü fakirsiniz de ondan. Tayyip Bey fakiri sevmez, zengin sever, 5'li çete sever, 40 haramileri sever. Tayyip Bey'in temsil ettikleri ne esnaf ne emekli ne gençlere umut ne de başka bir sınıfa. Avrupa'nın en zayıf ülkesi yapmış durumda. Diyorlar ki 'Sıkıntı büyük ama tüm dünyada ekonomi kötü.' Hayatımda duyduğum yalan. Akdeniz ülkelerinin en çıkış yaptığı yıllardayız. 38 OECD ülkesi arasında genel enflasyonda, gıda enflasyonunda 1'inciyiz. Yurttaşlar memleketine gidecek para bulamıyor. Son araştırmaya göre, 4 kişiden 3 tanesi yazın ya da bir yıl içinde hiç tatile gidemediğini söylüyor. Bunun için de tatile gidenlerin dörtte biri yaz yada kışın turistlik bir tatile gidiyor. Gelirin yüzde 90'ını yüzde 20'lik bir dilim alıyor. İşte 22 bin 100 lira alan o yüzde 80'nin içinde. 13,5 milyon işsizimiz, 5 milyon ev gencimiz o dilimin içinde. Erdoğan seni orada oturtmayacağız.

Bu iktidar sözde faize karşı. 6 ayda 1.1 trilyon faize para ödediler. 23 yılda bir Avrasya Tüneli yaptılar onunla övünüyorlar. 6 ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faize verdiler. 18 Osmangazi Köprüsünün parasını faize verdiler. Milletin parasını faiz lobisine verenlere sesleniyorum. Biz bu gemiyi her şartta yürütürüz sanmayın. Elinin sonunda o sandık gelecek. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri gelecek.

Tayyip Bey diyor ki '12 milyon üyemiz vardı. Hesap sorulacak denilince işsiz evladına bakmazlar yine oyu bize verirler.' Biz kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz. Kısa çöpün hakkını uzun çöpten almaya, senin hakkını uzun adamdan almaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Onun için gün gelecek hırsızlar, yolsuzlar hesap verecek. Ama ülkenin bütün emekçileri, bütün gençleri kol kola girecek ve güzel yarınlara yürüyecek.

Devletin memurunun cebindeki 3 kuruşun peşine düştüler. En düşük memur maaşı 14.5 çeyrek altın alıyordu, bugün 6 çeyrek altın alabiliyor. Emekli de 8 çeyrekten 2 çeyreğe düşerek toplumun tüm kesimlerinde kayıplar vardır. Dalga geçer gibi ilk 6 ayda yüzde 10, bin lira seyyanen zam verdiler. Geçmişe hangi tavırda olurlarsa olsunlar, tüm devlet memurlarına sesleniyoruz meydanlar sizindir, biz de arkanızdayız.

"ERDOĞAN SONRASI VAR AMA SEN ORADA YOKSUN!"

Birkaç ay önce bu meydanda 7 parti Filistin'in yanında olduğumuz belirten bir miting yaptık. Çünkü Trump, 'Gazze güzel orayı yıkacağım' diyordu. Bir kişi susuyordu. Recep Tayyip Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardı. Ben çıkarmayanlarla nerede duruyorsak orada durduk. Erdoğan gibi Allah'tan korkmayıp Trump'tan korkanlardan değiliz. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a susanlardan değiliz. Deniz Gezmiş ve arkadaşları nasıl durduysa öyle duruyoruz. Bu ülkenin bir dışişleri bakanı var. Trump'a tık yok. Netanyahu'ya tık yok. Ama akşam TikTok. TikTokçu Hakan, MİT Müsteşarıyken MİT'in bütün verilerini çaldıracak kadar beceriksiz olan birine 7 Haziran'da seçim gidince Suriye'ye geçip iki bomba attıralım, savaş çıkaralım diyen birisine TikTok çekerek Erdoğan sonrasına hazırlanıyormuş. Erdoğan'ın sonrası var ama sen orada yoksun.

"BİR KÖR KURUŞ İSPAT EDEMEDİLER"

Ekrem Başkan'a her gün iftira attılar. Bir kör kuruşu ispat edemediler. Bak Erdoğan, Üsküdar'da birbirinin yüzüne bakan tertemiz insanlar var. Dilek Hanım burada. Ekrem Başkan masumdur. İçeriye atılmasındaki suçu sabittir: Erdoğan'ı yenme suçunu tekraren işlemiştir. Bir kez daha işlemeye azmetmiş olmasıdır. Ekrem İmamoğlu benim adayım değildir, elinde bastonu ile, kucağında bebeği ile iradesine sahip çıkan 15,5 milyonun, Üsküdar İlçenin önünde 1,5 km sıra bekleyenlerin adayıdır.

Boynundaki idam fermanıyla Anadolu'ya geçenlerin partisi bu parti. Biz biliriz ki, bir adım geri atarsak bu milleti 100 yıl geriye götürürler. 1 cm eğilirsek bu millete diz çöktürürler. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız!

"İDDİANAMEYİ BEKLİYORUZ"

19 Mart darbesinin yargı ayağı var. Bunlardan bir tanesi boğazda sadece tadilatına 56 milyon lira verilen bir villada oturuyor. İstanbul'un emektar savcı ve hakimleri lojmanda kalırken ne ayrıcalığı var? Bir diğeri memleketin en hassas süreci işletilirken bu ülkenin travmalarını hatırlatan beyaz toros paylaşıyor. Ak toroslar çetesi var. Bu çete boş dosyayı dolduramadığı için iftiralar attırdılar. Eşleri ile aileleri ile tehdit ettiler. Diyorlar ki; 'Ekrem İmamoğlu'na şu iftirayı atarsan ve biraz da para verirsen savcının da selamı var, seni çıkaracağız' Önce Tuzla'da bu çetenin bir üyesini deşifre ettik. O gece Yunanistan'a kaçarken yakaladılar. Tutuklamadılar. İmamoğlu'nun uzun boylu, yakışıklı avukatı gülerek gitti. Tutuklandı. Yunan adasına kaçanı 'Kaçma şüphesi yok' diyerek bırakıyorlar. Geçen hafta deşifre ettiğim Çağlayan'ın 7'inci katında cirit atan Mücahit Birinci için soruşturma izni istiyorlar. Onu da halen tutuklamadılar. Masum insanlara atılan iftiralar çökmüştür. İddianameyi bekliyoruz. Son olarak hiç ilgimizin olmadığı, Bahçeli'nin yakını olan kişilerle yeni bir süreç başlattılar. AKP'nin kara düzeni pisliğinde boğulacaksın.

"AKP'NİN İÇİNDEKİ TÜM KLİKLERİNİN BİRBİRİYLE KAVGASI VAR"

Bize diyorlardı ki birbirinin yüzüne bakamayacaklar. Mücahit ile Nedim birbirine sövüyor. Uçum ile Şamil birbirini eleştiriyor. Çağlayan ile Saray'ın, Saray ile HSYK'nın AKP'nin içindeki tüm kliklerinin birbiriyle kavgası var. Beter olun! Zulm ile abad olunmaz. 12 yaşındaki çocukla anasını tehdit edenler, ne sanıyordunuz, mutlu mu olacaktınız? Elbet belanızı bulacaktınız.

"TUVALET ÇEŞMESİNDEN SU İÇEN ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İNAN'IMA SAHİP ÇIKMAK NAMUS BORCUMDUR"

Millet HSK'nın harekete geçmesini beklerken operasyonlar yapıyorlar. İnan Güney kardeşim Beyoğlu'nda büyümüş biri. Dedesi belediyenin çöpçüsü, babası belediyenin şoförü. İnan, Beyoğlu'nun garajlarında hayallerini büyütmüş bir kahraman. Bu partinin ilçe başkanlığından gelen biri. Bambaşka bir şirkette atılan iftiradan İnan Güney'i alıyorlar. Hesapları seçimle alamadıkları Beyoğlu'nu hile ile almak.

Emekli için 1liraya çay satan kahvehane açmış. Pazar kahvaltısında oradaydık. Bir kadın geldi, 'Sebil için teşekkür ederiz, hora geçti' dedi. Teneffüs olunca kantine gidip su alıyor, parası olmayan tuvaletin musluğuna ağzını dayıyor. Su çocuklara bedava. Tüm Türkiye'ye örnek gösterdim. Tuvalet çeşmesine giden çocuğumun yüzünü güldüren İnanıma sahip çıkmak namus borcumdur. Bu arkadaşlarım ne bir lokma haram yediler. Ne birinin canını acıttılar.

"ÇARESİ YOK, KAYBEDECEKSİN"

Her şeyi denerim ama bu koltuğu bırakmam diyor. Yüzde 29 Erdoğan, seni o koltukta oturtmayacağız. Konya'ya Bayburt'a Van'a gidiyorum. Milliyetçi demokratlarla Kürt demokratları birleştirerek siyaset yapıyorum. Emek merkezli, alın teri merkezli siyaset yapıyorum. Ne yaparsan yap CHP Türkiye'nin 1'inci partisi. Çaresi yok, kaybedeceksin. Biz kazanacağız."

20:28 EKREM İMAMOĞLU: BU ŞEHRİN HER VATANDAŞINI, AİLEMİZİN BİR FERDİ BİLDİK

Mitingde ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup okundu. Mektubu her mitingde olduğu gibi yine CHP İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Merhaba Üsküdar, merhaba aziz İstanbul! Güzel Üsküdar’ın güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli gençler, çok sevgili çocuklar; hepinizi hasretle kucaklıyorum. Silivri’den Üsküdar’a selam olsun. Merhaba. Bu güzel semt için şarkılar, türküler yazıldı. Üsküdar, her dönem Boğaz’ın, İstanbul’un göz bebeği oldu. Biz, Üsküdar’a her zaman hak ettiği değeri verdik. 2019’dan bugüne İstanbul’un hangi ilçesine hangi hizmeti getiriyorsak, ayrı gayrı olmadan, Üsküdar’a da ulaştırdık. Bu şehrin her vatandaşını, ailemizin bir ferdi bildik. Tüm vatandaşlarımızın hayatına değer katacak projeler yaptık.”

“ÜSKÜDAR’IN BÜTÜN ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZDÜK; DENİZ KARAYLA ARTIK BULUŞMUYOR”

“Üsküdar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışıyla tanıştı. İBB olarak, 2019’dan bugüne, Üsküdar’da kreşleri çocuklarımızla buluşturduk. Üsküdar’ın bütün altyapı sorunlarını çözdük. Deniz karayla artık buluşmuyor. Atık sular ve pislikler Boğaz’a akmıyor. İktidarın ekonomi politikaları yüzünden, yarı aç yarı tok çalışan vatandaşlarımıza, yarı aç yarı tok okuyan gençlerimize, ucuz ve sağlıklı beslenme imkânı veren Kent Lokantamızı açtık. ‘Belediyenin işi, vatandaşa iş bulmak değildir’ demişlerdi. Biz ise görev bildik ve 240 binin üzerinde vatandaşımıza iş imkânı sağlayan Bölgesel İstihdam Ofislerimizin 2 şubesini Üsküdar’da açtık. Ailelerimize maddi destekte bulunduk, öğrencilerimize, gençlerimize burs olanakları tanıdık. Üsküdar’a yeni deniz hatları kazandırdık.”

“TÜM BUNLARI YAPARKEN NE KİMSENİN HAKKINI YEDİK NE DE BOĞAZIMIZDAN HARAM LOKMA GEÇİRDİK”

“İlçe belediye başkanlarımızın hizmet azmi ve çalışkanlığıyla daha da fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken ne kimsenin hakkını yedik ne de boğazımızdan haram lokma geçirdik. Bu vatanın evlatlarının hakkına, rızkına göz dikmedik. Kaynakları har vurup harman savurmadık. İşte bu yüzden İstanbullular, büyük bir oy farkıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni seçti. İşte bu yüzden İstanbul halkı, ‘icraatçı ve halkçı yönetime devam’ dedi. Yalnız İstanbul’da da değil, Adana’da Zeydan Başkan, Antalya’da Muhittin Başkan, Manisa’da rahmetli Ferdi Başkan, Ankara’da Mansur Başkan ve diğer tüm Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımız, icraatlarıyla milletimizin gönlüne girdi. Milletimiz bu icraatçı ve halkçı anlayışı ülke yönetiminde de görmek için gün saymaya başladı.”

“ÇOK YAKINDA DA KOLTUKLARINI, MAKAMLARINI KAYBEDECEKLER”

“İşte bu yüzden, önüne sandık geldiği anda, vatandaş bizi seçecek. Sandık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öncülüğünde milletin iktidarını, refahı, huzuru, mutluluğu getirecek. Bunun böyle olacağını yalnızca bizler değil, 23 yılın sonunda enerjisi tükenmiş, millete verecek dermanı kalmamış, çürüyüp yozlaşmış iktidar sahipleri de biliyor. Üsküdar’ı kaybettiler, İstanbul’u kaybettiler. ‘Hayatta bizden gitmez’ dedikleri, hiç ummadıkları belediyeleri kaybettiler. Çok yakında da koltuklarını, makamlarını kaybedecekler. Onlar kaybettikçe, bu ülkenin çocukları kazanacak. Bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları, işçileri, emeklileri, memurları kazanacak. Milletin hakkı, milletin olacak. Türkiye, yıllardan beri özlediği adalete, hürriyete, berekete kavuşacak. Pazarda, okulda, hastanede, karakolda, mahkemede, sokakta…Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu bir kez daha gösterecek.”

“YALANA, İFTİRAYA, ŞANTAJA KARŞI DİRENECEĞİZ”

“Kaçınılmaz sonlarını engelleyebilmek için, bir kez daha milletin iradesine göz diktiler. Halkın seçilmiş başkanını, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i alarak, milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Şoförleri, aileleri, eşleri, çocukları hiçbir delil yokken hapse atıyorlar. Yetmiyor; kurdukları İBB kumpas borsasıyla, yalan ifadelerle, şantajlarla, olmayan delilleri üretmeye çalışıyor, tutuklu arkadaşlarımıza ve ailelerine eziyet ediyorlar. Tüm bunlara rağmen başaramayacaklar. Biz, tıpkı dün ve bugün olduğu gibi, yine hep birlikte direneceğiz. Yalana, iftiraya, şantaja karşı direneceğiz. Mafya usulü siyasete karşı direneceğiz. Bu ülkenin dimdik ayakta duran, haklı, onurlu ve ahlaklı neferleri olarak memleketimize adaleti ve hürriyeti getirmek için çok çalışacağız ve başaracağız. Parolamız birdir, yolumuz birdir: Herkes için. Her yerde. Önce adalet! Önce hürriyet! Bu ülkenin her bir karış toprağında adalet ve hürriyet hakim olacak. Milletin iradesini hiçe sayanlar gidecek, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

Üsküdar buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor.

CHP’nin her hafta İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitinglerin yeni durağı Üsküdar.

Binlerce yurttaş miting için Üsküdar Sahil Meydanı'nda buluştu. Yurttaşları CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek, milletin iradesini kimse gasp edip kaçamayacak. Üsküdarlı tüm hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." ifadeleri ile mitinge çağırdı.