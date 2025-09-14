Üsküdar'da yarış sona erdi

Üsküdar'da yarış sona erdi
Yayınlanma:
“İstanbul’u Koşuyorum” yarışının Asya etabı Üsküdar’da koşuldu. Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı yarışta erkeklerde 10K’da Murat Emektar, kadınlarda Özlem Kaya Alıcı birinciliği a.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından 2016’dan bu yana düzenlenen "İstanbul’u Koşuyorum" yarışının 2025 Asya etabı, Üsküdar’ın sahil şeridinde düzenlendi.

“İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!” sloganıyla düzenlenen yarışın startını, İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Üsküdar Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ersoy verdi.

skudar-1.jpg

5K KOŞUSUNDA İLK 3 BELLİ OLDU

Üsküdar'da saat 08.00’de başlayan 5K koşusunda; erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16:56 derecesiyle birinci olurken, Ahmet Tek (17:44) ikinci, Burak Doğan (18:00) üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise Mariia Kolpakova 20:11 ile ipi göğüsledi. Ayşenur Demirci (20:45) ikinci, Semra Çelik (23:34) üçüncü oldu.

skudar-yaris-1.jpg

10K KOŞUSU SONUÇLARI

Saat 09.15’te startı verilen 10K koşusunda büyük çekişme yaşandı. Erkeklerde Murat Emektar 30:39 ile birinciliği elde etti. Abdulhalik Çağıran (30:46) ikinci, Salih Teksöz (30:55) üçüncü oldu. Kadınlarda Özlem Kaya Alıcı 36:02 ile yarışı kazandı. Onu Gamze Altuntaş (36:16) ve Tuğçe Özkan (37:57) izledi.

10K kategorisinde dereceye giren sporcular 20 ila 3 bin TL arasında para ödülü kazandı. Ayrıca 90 dakika içinde yarışı tamamlayanlar, 2 Kasım’da yapılacak 47. İstanbul Maratonu’nun 15,5K koşusuna katılma hakkı elde etti.

skudar-yaris-bitti-1.jpg

akudar-yarisi-1.jpg

skudar-siralama-1.jpg

Kaynak:ANKA

