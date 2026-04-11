Üsküdar’da korkutan kaza! Tekne gemiye çarptı

Üsküdar Selimiye açıklarında, saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli bir gemiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekne kısa süre içinde su almaya başladı.

TEKNEDE BULUNAN 5 KİŞİ KURTARILDI!

Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine sahil güvenlik, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Teknede mahsur kalan 5 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan hızlı müdahalelerin sonucunda tahliye edilerek kurtarıldı.

TEKNE TAMAMEN BATTI!

Kaza nedeniyle su alan tekne ise bir süre sonra tamamen batarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)