Üsküdar Belediyesi'nde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin iddialar üzerine 7 Nisan tarihinde İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat süreçlerinde usulsüz işlemler yapıldığı ve rüşvet kapsamına giren eylemler bulunduğu yönünde iddiaların ardından İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi; Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı, sonradan bir kişi daha yakalandı.

Üsküdar Belediyesi operasyonu! Sinem Dedetaş soruşturmadaki skandalı Halk TV'ye açıkladıSinem Dedetaş soruşturmadaki skandalı Halk TV'ye açıkladı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)

BALYA BALYA PARA GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

Belediyeye düzenlenen operasyonda bir bavul içerisinde balya balya para görüntüleri servis edilmişti. TRT Haber'de de bu götüntülerin servis edilmesi büyük tepki toplarken o paraların belediye ile alakası olmadığı, bir kafe devri için iki kişi arasındaki para alışverişi olduğu dekontları ve sözleşmesi ile belgeli bir şekilde ortaya çıkmıştı.

Üsküdar'da balya balya para servis edilmişti: Gerçek ortaya çıktıÜsküdar'da balya balya para servis edilmişti: Gerçek ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı