İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat süreçlerinde usulsüz işlemler yapıldığı ve rüşvet kapsamına giren eylemler bulunduğu yönünde iddiaların ardından İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi; Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı, sonradan bir kişi daha yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)

BALYA BALYA PARA GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

Belediyeye düzenlenen operasyonda bir bavul içerisinde balya balya para görüntüleri servis edilmişti. TRT Haber'de de bu götüntülerin servis edilmesi büyük tepki toplarken o paraların belediye ile alakası olmadığı, bir kafe devri için iki kişi arasındaki para alışverişi olduğu dekontları ve sözleşmesi ile belgeli bir şekilde ortaya çıkmıştı.

