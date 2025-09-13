Uşak’ta inşaatta iş kazası: Beton pompasının kolu işçilerin üzerine düştü

Uşak’ta inşaatta iş kazası: Beton pompasının kolu işçilerin üzerine düştü
Yayınlanma:
Uşak’ta bir inşaatın temeline beton döken pompanın kolunun kırılması sonucu biri ağır iki işçi yaralandı.

Uşak’ın Cumhuriyet Mahallesi İkinci Sigorta Sokağı’nda bir inşaatın temeline beton döküldüğü sırada, beton pompasının 'bom' olarak adlandırılan kolu henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıldı ve iki işçinin üzerine düştü.

Olay üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan F.A. (45) ve E.D. (47), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan F.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

insaaat.jpg

Kazayla ilgili olarak beton pompasının operatörü N.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

