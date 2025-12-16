Uşak’ta araçlar birbirine girdi: 2’si çocuk 6 yaralı

Uşak’ta araçlar birbirine girdi: 2’si çocuk 6 yaralı
Yayınlanma:
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Sivaslı kara yolu üzerinde bir trafik kazası yaşandı. Cezaevi Kavşağı'nda, 27 yaşındaki E.B. yönetimindeki 09 NC 131 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ö.F. idaresindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İLK MÜDAHALE İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın ardından durum ihbar edildi ve olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler kaza yerine hızla intikal etti.

Malatya'da 5 kişinin bulunduğu araca tren çarptıMalatya'da 5 kişinin bulunduğu araca tren çarptı

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında otomobil sürücüsü E.B. (27), aynı araçtaki 22 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki F.B.B., 30 yaşındaki B.B. ve 13 yaşındaki B.B.B. yer aldı. Hafif ticari araçtaki 32 yaşındaki yolcu T.T. de yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar varAnkara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan tüm yaralılar, ambulanslarla Uşak'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

