Ünlülerin akın ettiği Bebek Otel evsiz Mehmet'e kaldı

Yayınlanma:
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sonrası mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel derin bir sessizliğe gömülürken, otelin kapısı, mekanın boşalmasını fırsat bilen evsiz bir vatandaşın yeni yaşam alanı oldu.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla uzun süre kamuoyunun odağında yer alan Bebek Otel, mahkeme kararıyla mühürlenmesinin ardından sessizliğe büründü. Şehrin en popüler noktalarından biriyken bir anda faaliyetleri durdurulan mekan, şimdilerde kapısına vurulan kilit ve ıssız görüntüsüyle dikkat çekiyor.

bebek-otel.jpg

KAPININ YENİ SAHİBİ: "KİMSE BANA DOKUNMUYOR"

Mekan mühürlendikten sonra oluşan bu derin sessizliği, otelin kapısına yerleşen evsiz bir vatandaş bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir haftadır otelin girişinde yaşayan Mehmet Hanifi, mekanın kapalı olmasının kendisi için bir avantaj olduğunu dile getiriyor. Daha önce Taksim civarında yaşadığını belirten Hanifi, "Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" ifadelerini kullandı.

bebk-otrel.jpg

OPERASYONLARIN ARDINDAN GELEN KAPATMA KARARI

Bebek Otel, özellikle magazin dünyasından tanınmış isimlerin de adının geçtiği emniyet operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Yürütülen yasal süreçlerin sonunda mahkemece verilen mühürleme kararı, lüks mekanın kapılarını belirsiz bir süre için kapatmasına yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

