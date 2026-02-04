7 aylık hamile eşini vurdu: Ormanda yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, 32 yaşındaki Abdullah A., 7 aylık hamile eşi Hatice A.’yı kıskançlık bahanesiyle çıkan tartışma sonucu her iki dizinden vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganın, binadan kaçarken elinde plastik eldiven olduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda şüpheli, saldırıdan sadece 2,5 saat sonra Döşemealtı ilçesindeki bir ormanda kıskıvrak yakalandı.

"KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM" SAVUNMASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah A., emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kıskançlık krizine girdiğini iddia eden zanlı, tabancasını alıp eve gittiğini ve çıkan tartışma sonrası eşine ateş ederek olay yerinden kaçtığını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın kaçış anı ve kullandığı aracın plakası net bir şekilde tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı: Esnaf şüpheliyi darbetti

YARALI ANNEDEN İYİ HABER

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan 25 yaşındaki Hatice A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 7 aylık hamile olan genç kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.