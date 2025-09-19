Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın imzasını taklit ettiler sahte belge düzenlediler: Suç duyurusunda bulundu!

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenlediği iddia edilen bir oyunculuk ajansı hakkında suç duyurusunda bulundu. Hünal, bugün savcılığa giderek konuya ilişkin ifade verdi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek sahte sertifika düzenleyen bir ajans hakkında suç duyurusunda bulundu. Hünal, avukatı Iyaz Çimen ile birlikte bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi.

'TEŞEKKÜR' MESAJIYLA DURUMDAN HABERDAR OLDU

Hünal ifadesinde, yaklaşık 5-6 yıldır Dreamcast Ajans isimli firmayla çalıştığını belirterek, iki gün önce öğrencilerinden gelen teşekkür mesajları ve sertifikalarla durumdan haberdar olduğunu söyledi.

whatsapp-image-2025-09-19-at-10-25-33.jpg

SAVCILIĞA GİTTİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sertifikalarda yer alan imzanın kendisine ait olmadığını vurgulayan Hünal'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık beş altı yıldır Dreamcast Ajans isimli firma ile çalışmaktayım. İki gün önce öğrencilerimin bana teşekkür mesajları ve sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Bir örneğini dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım. Ajans yetkilisi H. G.'ye ait mesajlaşma görüntülerini ayrıca dosyaya sunduk. Burada 'hocalar adına imza atmayın' ibaresi de yer almaktadır.

Ben şikayetçi olduğum firmaya iki haftada bir olacak şekilde eğitim vermekteydim. Bu eğitim daha çok atölye içerikli olup, detaylı bir oyunculuk eğitimi değildir. Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir. Ben kendime ait sosyal medya hesabımdan açıklama yaptığımda öğrencilerim ellerindeki sahte belgeleri bana ulaştırdığı takdirde ben de hepsini dosyaya sunacağım. Benim adıma sahte imza atan firma yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

