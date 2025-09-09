Ünlü mankenin aracındaki 'Resmi hizmete mahsus' yazısına işlem başlatıldı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta manken Şevval Şahin'in bir mekandan çıkıp bindiği aracın ön camındaki "Resmi Hizmete Mahsustur" ibareli kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.
Dün gece saatlerinde Beşiktaş’ta bir mekandan kız arkadaşıyla çıkan Şevval Şahin, sevgilisi iş insanı Burak Ateş’e ait olduğu öğrenilen otomobile bindi. Aracın ön camındaki “Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş” gibi görünen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazılı kart sosyal medyada tepki çekti.
Tepkiler üzerine İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kartın sahte olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan araç, şoför M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü.
Şoför M.A. hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)