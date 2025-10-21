Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturmasında sona gelinirken, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Ercan Saatçi, Barış Kılıç ve Ahmet Güneştekin gibi sanatçıların ardından bu sefer de sıra ünlü iş insanlarına geldi.

Son dakika | Divan Oteller Müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Dün (20 Ekim) Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un ifadeye götürülmesiyle başlayan süreçte bugün AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da ifadeye çağrıldı.

NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin önde gelen iş insanların İBB dosyasında birer birer ifadeye çağrılması gündem olurken, neden çağrıldıkları ve hangi sıfatla ifade verdikleri merak konusu oldu.

Son dakika | Hamdi Akın da İBB soruşturmasında ifadeye çağırıldı

halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Murat Tomruk, Hamdi Akın ve Vedat Aşçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Temmuz ayında İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Son Dakika | Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı

BAŞSAVCILIK İBB'YE YAZI GÖNDERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit edilmiş, 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yine Temmuz ayında İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, Boğaziçi’nde bulunan 11 taşınmaz ve işletmenin ruhsatlandırma süreçlerine dair detaylı bilgi ve belge talep etti.

Söz konusu taşınmazlar arasında, "Mürdüm Kebap", "Uskumru Restoran", "Kırıntı- Midpoint Bebek Şubesi", "Tarabya Big Chefs", "Oligark", "Six Senses Otel", "Mandarin Otel", "Torunlar İnşaat", "Reina", "Sipahilerağası Mehmet Emin Ağa Yalısı" ve "Kuruçeşme Divan" işletmeleri var.

Savcılığın, ünlü iş insanlarını söz konusu imarlara ilişkin ruhsat düzenleme, onaylama ve imar süreçlerinde usulsüzlük veya imara aykırılık olup olmadığının anlaşılması amacıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bugün ifade için çağrılan iş insanlarından Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, aynı zamanda 'Mandarin Otel'in sahibi.